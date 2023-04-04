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Лестер - Астон Вилла

04.04.2023, Вторник, 21:45 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Англия. Премьер-лига, 7 тур Лестер - Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
22 тур
4 февраля, суббота 18:00 Астон Вилла 2:4 Лестер
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
34 тур
23 апреля, суббота 17:00 Лестер 0:0 Астон Вилла
15 тур
5 декабря, воскресенье 19:30 Астон Вилла 2:1 Лестер
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
21 февраля, воскресенье 17:05 Астон Вилла 1:2 Лестер
5 тур
18 октября, воскресенье 21:15 Лестер 0:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
9 марта, понедельник 23:00 Лестер 4:0 Астон Вилла
16 тур
8 декабря, воскресенье 17:00 Астон Вилла 1:4 Лестер
Англия. Кубок лиги (2019/2020)
1/2 финала
ответный матч		 28 января, вторник 22:45 Астон Вилла 2:1 Лестер
Англия. Кубок лиги (2019/2020)
1/2 финала
первый матч		 8 января, среда 23:00 Лестер 1:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 20:30 Астон Вилла 1:1 Лестер
5 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Лестер 3:2 Астон Вилла
Англия. Кубок (2014/2015)
5 раунд
15 февраля, воскресенье 15:30 Астон Вилла 2:1 Лестер
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
10 января, суббота 18:00 Лестер 1:0 Астон Вилла
15 тур
7 декабря, воскресенье 19:00 Астон Вилла 2:1 Лестер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 37 28 5 4 94:32 +62 89
2. Арсенал 37 25 6 6 83:43 +40 81
3. Манчестер Юн 37 22 6 9 56:42 +14 72
4. Ньюкасл 37 19 13 5 67:32 +35 70
5. Ливерпуль 37 19 9 9 71:43 +28 66
6. Брайтон 37 18 8 11 71:51 +20 62
7. Астон Вилла 37 17 7 13 49:45 +4 58
8. Тоттенхэм 37 17 6 14 66:62 +4 57
9. Брентфорд 37 14 14 9 57:46 +11 56
10. Фулхэм 37 15 7 15 54:51 +3 52
11. Кристал Пэлас 37 11 11 15 39:48 -9 44
12. Челси 37 11 10 16 37:46 -9 43
13. Вулверхэмптон 37 11 8 18 31:53 -22 41
14. Вест Хэм 37 11 7 19 41:53 -12 40
15. Борнмут 37 11 6 20 37:70 -33 39
16. Ноттингем Форест 37 9 10 18 37:67 -30 37
17. Эвертон 37 7 12 18 33:57 -24 33
18. Лестер 37 8 7 22 49:67 -18 31
19. Лидс 37 7 10 20 47:74 -27 31
20. Саутгемптон 37 6 6 25 32:69 -37 24
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