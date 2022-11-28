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Судьи
Главный судья:
Исмаил Эльфат (Остин)
Материалы

Португалия - Гана

24.11.2022, Четверг, 19:00 мск Доха, стадион 974 Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1 тур Португалия - Гана
Чемпионат мира 2014, группа G
3 тур
26 июня, четверг 20:00 Португалия 2:1 Гана
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Португалия 3 2 0 1 6:4 +2 6
2. Южная Корея 3 1 1 1 4:4 0 4
3. Уругвай 3 1 1 1 2:2 0 4
4. Гана 3 1 0 2 5:7 -2 3
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    Рейтинг: +457

    Great Tartaria 24 ноября 2022, 21:02

    эээх жалко Вильямс в концовке не обокрал вратаря

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    Рейтинг: +457

    Great Tartaria 24 ноября 2022, 20:42

    Этот Феликс ... весь матч ползает по газону..... менять Дрища после 1 тайма надо было еще, ну не вывозит он никак борьбу с мощными ****

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    Рейтинг: +452

    тёска 24 ноября 2022, 17:42

    Рони сделает результат

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    Рейтинг: +71

    nikki22 24 ноября 2022, 00:37

    Португалия по всем показателем должна выиграть.

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