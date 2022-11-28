Португалия - Гана

эээх жалко Вильямс в концовке не обокрал вратаря
|3 тур
|26 июня, четверг
|20:00
|Португалия
|2:1
|Гана
|3 тур
|26 июня, четверг
|20:00
|Португалия
|2:1
|Гана
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Португалия
|3
|2
|0
|1
|6:4
|+2
|6
|2.
|Южная Корея
|3
|1
|1
|1
|4:4
|0
|4
|3.
|Уругвай
|3
|1
|1
|1
|2:2
|0
|4
|4.
|Гана
|3
|1
|0
|2
|5:7
|-2
|3
эээх жалко Вильямс в концовке не обокрал вратаря
Этот Феликс ... весь матч ползает по газону..... менять Дрища после 1 тайма надо было еще, ну не вывозит он никак борьбу с мощными ****
Рони сделает результат