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Дания - Тунис

22.11.2022, Вторник, 16:00 мск Эр-Райян, стадион Эдьюкейшн Сити Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1 тур Дания - Тунис
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 3 2 0 1 6:3 +3 6
2. Австралия 3 2 0 1 3:4 -1 6
3. Тунис 3 1 1 1 1:1 0 4
4. Дания 3 0 1 2 1:3 -2 1
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