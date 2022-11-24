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ЧМ по футболу 2022
Сенегал - Нидерланды
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Судьи
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Материалы
24 ноября 2022
02:29
Болельщика сборной Нидерландов не пускали на матч с Сенегалом из-за эмблемы One Love на футболке
2
22 ноября 2022
08:48
Тренер сборной Сенегала назвал незаслуженным поражение от Нидерландов
2
06:09
Агент: «С Бальде сборная Сенегала выглядела бы лучше»
03:58
Классен забил самый поздний гол Нидерландов на ЧМ
1
03:28
Сборная Нидерландов установила личный рекорд
21 ноября 2022
23:30
31-летний ван Дейк провел первый матч на ЧМ/Евро
1
23:15
Каррера: «Промес мог быть полезен сборной Нидерландов на ЧМ-2022»
22:59
Текст
Удивительный дебютант Голландии: к 28 годам сыграл только 51 матч на взрослом уровне, из-за травмы чуть не ушел в тренеры
1
22:52
Фото
Ван Гаал побил рекорд Адвоката в сборной Нидерландов
21:53
Фото
Назван лучший игрок матча Сенегал – Нидерланды
Сенегал - Нидерланды
21.11.2022, Понедельник, 19:00 мск
Доха, стадион
Аль Тумама
Трансляция:
Матч ТВ
Чемпионат мира, 1 тур
Сенегал
-
Нидерланды
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Группа A
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Нидерланды
3
2
1
0
5:1
+4
7
2.
Сенегал
3
2
0
1
5:4
+1
6
3.
Эквадор
3
1
1
1
4:3
+1
4
4.
Катар
3
0
0
3
1:7
-6
0
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