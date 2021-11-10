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Смоленск - Звезда

10.11.2021, Среда, 00:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 21 тур Смоленск - Звезда
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
11 тур
18 сентября, суббота 00:00 Звезда Смоленск
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
29 тур
10 июня, четверг 18:30 Звезда 4:1 Смоленск
2 тур
15 августа, суббота 18:00 Смоленск 1:0 Звезда
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Смоленск 0 0 0 0 0:0 0 0
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