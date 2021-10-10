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Тверь - Смоленск

10.10.2021, Воскресенье, 00:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 15 тур Тверь - Смоленск
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
5 тур
15 августа, воскресенье 00:00 Смоленск Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
26 тур
23 мая, воскресенье 16:00 Смоленск 1:0 Тверь
3 тур
23 августа, воскресенье 16:00 Тверь 2:0 Смоленск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шинник 22 17 4 1 38:11 +27 55
2. Тверь 22 11 7 4 42:22 +20 40
3. Ленинградец 22 12 2 8 36:20 +16 38
4. Муром 22 11 4 7 26:14 +12 37
5. Красава 22 9 4 9 34:32 +2 31
6. Кайрат 22 8 6 8 30:36 -6 30
7. Звезда 22 8 4 10 30:29 +1 28
8. Динамо-2 22 6 8 8 28:29 -1 26
9. Волна 22 7 6 9 33:50 -17 24
10. Енисей-М 22 6 3 13 20:41 -21 21
11. Динамо СПб 22 5 6 11 22:35 -13 21
12. Казанка 22 2 6 14 12:32 -20 12
* - Шинник: снято 25
Торпедо Вл: снято 10
Чита: снято 5
Знамя Труда: снято 9
Химик: снято 11
Зенит-2: снято 9
Звезда: снято 19
Чертаново: снято 4
Муром: снято 16
Динамо-2: снято 26
Луки-Энергия: снято 7
Казанка: снято 22
Ленинградец: снято 20
Волна: снято 16
Тверь: снято 18
Динамо СПб: снято 19
Кайрат: снято 14
Красава: снято 16
Балтика-БФУ: снято 7
Енисей-М: снято 23
Олимп-Долгопрудный-2: снято 10
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