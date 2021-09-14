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Смоленск - Зенит-2

14.09.2021, Вторник, 00:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур Смоленск - Зенит-2
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
30 тур
15 июня, вторник 18:00 Смоленск 1:3 Зенит-2
1 тур
9 августа, воскресенье 14:00 Зенит-2 1:1 Смоленск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Смоленск 0 0 0 0 0:0 0 0
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