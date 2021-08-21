Ленинградец - Смоленск

|18 тур
|6 апреля, вторник
|14:00
|Смоленск
|0:1
|Ленинградец
|11 тур
|13 октября, вторник
|13:00
|Ленинградец
|4:0
|Смоленск
|18 тур
|6 апреля, вторник
|14:00
|Смоленск
|0:1
|Ленинградец
|11 тур
|13 октября, вторник
|13:00
|Ленинградец
|4:0
|Смоленск
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шинник
|22
|17
|4
|1
|38:11
|+27
|55
|2.
|Тверь
|22
|11
|7
|4
|42:22
|+20
|40
|3.
|Ленинградец
|22
|12
|2
|8
|36:20
|+16
|38
|4.
|Муром
|22
|11
|4
|7
|26:14
|+12
|37
|5.
|Красава
|22
|9
|4
|9
|34:32
|+2
|31
|6.
|Кайрат
|22
|8
|6
|8
|30:36
|-6
|30
|7.
|Звезда
|22
|8
|4
|10
|30:29
|+1
|28
|8.
|Динамо-2
|22
|6
|8
|8
|28:29
|-1
|26
|9.
|Волна
|22
|7
|6
|9
|33:50
|-17
|24
|10.
|Енисей-М
|22
|6
|3
|13
|20:41
|-21
|21
|11.
|Динамо СПб
|22
|5
|6
|11
|22:35
|-13
|21
|12.
|Казанка
|22
|2
|6
|14
|12:32
|-20
|12
|* - Шинник: снято 25
Торпедо Вл: снято 10
Чита: снято 5
Знамя Труда: снято 9
Химик: снято 11
Зенит-2: снято 9
Звезда: снято 19
Чертаново: снято 4
Муром: снято 16
Динамо-2: снято 26
Луки-Энергия: снято 7
Казанка: снято 22
Ленинградец: снято 20
Волна: снято 16
Тверь: снято 18
Динамо СПб: снято 19
Кайрат: снято 14
Красава: снято 16
Балтика-БФУ: снято 7
Енисей-М: снято 23
Олимп-Долгопрудный-2: снято 10