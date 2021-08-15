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Смоленск - Тверь

15.08.2021, Воскресенье, 00:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 5 тур Смоленск - Тверь
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
26 тур
23 мая, воскресенье 16:00 Смоленск 1:0 Тверь
3 тур
23 августа, воскресенье 16:00 Тверь 2:0 Смоленск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Смоленск 0 0 0 0 0:0 0 0
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