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Смоленск - Чита

07.08.2021, Суббота, 00:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 4 тур Смоленск - Чита
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
23 тур
8 мая, суббота 10:00 Чита 2:1 Смоленск
6 тур
12 сентября, суббота 16:00 Смоленск 3:0 Чита
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Смоленск 0 0 0 0 0:0 0 0
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