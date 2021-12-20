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Феньи-Ольнуа - ПСЖ

19.12.2021, Воскресенье, 23:10 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Кубок, 1/32 финала Феньи-Ольнуа - ПСЖ
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