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Сошо - Нант

18.12.2021, Суббота, 18:00 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Сошо - Нант
Франция. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
2 марта, среда 21:00 Сошо 3:2 Нант
Франция. Лига 1 (2013/2014)
23 тур
1 февраля, суббота 23:00 Сошо 1:0 Нант
5 тур
14 сентября, суббота 22:00 Нант 1:0 Сошо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Сошо 2:1 Нант
19 тур
20 декабря, суббота 21:00 Нант 1:1 Сошо
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