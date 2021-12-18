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Генгам - Амьен

18.12.2021, Суббота, 18:00 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Генгам - Амьен
Франция. Лига 1 (2018/2019)
38 тур
24 мая, пятница 22:05 Амьен 2:1 Генгам
17 тур
8 декабря, суббота 22:00 Генгам 1:2 Амьен
Франция. Лига 1 (2017/2018)
22 тур
20 января, суббота 22:00 Амьен 3:1 Генгам
11 тур
28 октября, суббота 21:00 Генгам 1:1 Амьен
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