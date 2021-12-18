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Труа - Нанси

18.12.2021, Суббота, 15:45 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Труа - Нанси
Франция. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
16 апреля, вторник 20:00 Труа 3:0 Нанси
Франция. Лига 1 (2012/2013)
31 тур
6 апреля, суббота 22:00 Нанси 1:0 Труа
13 тур
17 ноября, суббота 23:00 Труа 3:3 Нанси
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