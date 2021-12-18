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Тулуза - Ним

18.12.2021, Суббота, 15:45 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Тулуза - Ним
Франция. Лига 1 (2019/2020)
6 тур
21 сентября, суббота 21:00 Ним 1:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2018/2019)
21 тур
19 января, суббота 22:00 Ним 0:1 Тулуза
3 тур
25 августа, суббота 21:00 Тулуза 1:0 Ним
Товарищеские матчи 2014

9 июля, среда 21:00 Тулуза 1:2 Ним
Товарищеские матчи 2013

17 июля, среда 21:00 Ним 2:3 Тулуза
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