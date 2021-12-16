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Валансьен - Страсбур

16.12.2021, Четверг, 23:00 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Валансьен - Страсбур
Франция. Лига 1 (2007/2008)
33 тур
12 апреля, суббота 22:00 Валансьен 2:0 Страсбур
15 тур
24 ноября, суббота 22:00 Страсбур 0:0 Валансьен
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