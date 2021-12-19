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США - Босния и Герцеговина

19.12.2021, Воскресенье, 04:00 мск Товарищеские матчи. Сборные США - Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2013

14 августа, среда 22:35 Босния и Герцеговина 3:4 США
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