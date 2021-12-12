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Сальвадор - Чили

12.12.2021, Воскресенье, 06:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Сальвадор - Чили
Товарищеские матчи. Сборные 2015

6 июня, суббота 01:00 Чили 1:0 Сальвадор
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