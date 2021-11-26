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Колорадо - Портленд

26.11.2021, Пятница, 00:30 мск Коммерс-Сити, Колорадо, стадион Спортинг Гуудс Парк США. МЛС, 1/4 финала Колорадо - Портленд
США. МЛС 2021
42 тур
24 октября, воскресенье 04:00 Колорадо 2:0 Портленд
33 тур
16 сентября, четверг 05:00 Портленд 2:2 Колорадо
США. МЛС 2020, группа e

5 ноября, четверг 06:00 Портленд 0:1 Колорадо
США. МЛС 2019

14 июля, воскресенье 06:00 Портленд 2:2 Колорадо

3 марта, воскресенье 02:00 Колорадо 3:3 Портленд
США. МЛС 2018

9 сентября, воскресенье 05:30 Портленд 2:0 Колорадо

27 мая, воскресенье 04:00 Колорадо 2:3 Портленд
США. МЛС 2017

24 августа, четверг 05:30 Портленд 2:1 Колорадо

18 июня, воскресенье 04:30 Колорадо 2:1 Портленд
США. МЛС 2016

17 октября, понедельник 00:00 Портленд 1:0 Колорадо

2 октября, воскресенье 04:00 Колорадо 1:0 Портленд

5 июля, вторник 04:00 Колорадо 0:0 Портленд
США. МЛС 2015

26 октября, понедельник 02:00 Портленд 4:1 Колорадо

31 мая, воскресенье 04:00 Колорадо 1:2 Портленд
США. МЛС 2014

14 сентября, воскресенье 05:00 Колорадо 2:2 Портленд

19 июля, суббота 07:00 Портленд 2:1 Колорадо
США. МЛС 2014, группа Западная конференция

23 марта, воскресенье 02:00 Колорадо 2:0 Портленд
США. МЛС 2013

21 сентября, суббота 06:00 Портленд 1:0 Колорадо

31 марта, воскресенье 02:00 Колорадо 2:2 Портленд
США. МЛС 2013, группа Западная конференция

24 июня, понедельник 03:00 Портленд 3:0 Колорадо
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
6 сентября, четверг 05:00 Колорадо 3:0 Портленд
Регулярный чемпионат,
1 сентября, суббота 06:30 Портленд 1:0 Колорадо
Регулярный чемпионат,
1 июля, воскресенье 05:00 Колорадо 3:0 Портленд
США. МЛС 2011

12 июня, воскресенье 00:00 Портленд 0:1 Колорадо

20 марта, воскресенье 04:00 Колорадо 3:1 Портленд
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