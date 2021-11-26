Колорадо - Портленд

|42 тур
|24 октября, воскресенье
|04:00
|Колорадо
|2:0
|Портленд
|33 тур
|16 сентября, четверг
|05:00
|Портленд
|2:2
|Колорадо
|42 тур
|24 октября, воскресенье
|04:00
|Колорадо
|2:0
|Портленд
|33 тур
|16 сентября, четверг
|05:00
|Портленд
|2:2
|Колорадо
|
|17 октября, понедельник
|00:00
|Портленд
|1:0
|Колорадо
|
|2 октября, воскресенье
|04:00
|Колорадо
|1:0
|Портленд
|
|5 июля, вторник
|04:00
|Колорадо
|0:0
|Портленд
|Регулярный чемпионат,
|6 сентября, четверг
|05:00
|Колорадо
|3:0
|Портленд
|Регулярный чемпионат,
|1 сентября, суббота
|06:30
|Портленд
|1:0
|Колорадо
|Регулярный чемпионат,
|1 июля, воскресенье
|05:00
|Колорадо
|3:0
|Портленд