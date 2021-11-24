Сиэтл - Реал Солт-Лейк

|34 тур
|19 сентября, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|Сиэтл
|13 тур
|24 июня, четверг
|05:00
|Сиэтл
|2:1
|Реал Солт-Лейк
|34 тур
|19 сентября, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|Сиэтл
|13 тур
|24 июня, четверг
|05:00
|Сиэтл
|2:1
|Реал Солт-Лейк
|
|8 октября, четверг
|05:00
|Сиэтл
|2:1
|Реал Солт-Лейк
|
|3 сентября, четверг
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|Сиэтл
|Плей-офф, 1/4 финала
|24 октября, четверг
|05:00
|Сиэтл
|2:0
|Реал Солт-Лейк
|
|15 августа, четверг
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|Сиэтл
|
|7 апреля, воскресенье
|05:00
|Сиэтл
|1:0
|Реал Солт-Лейк
|
|3 июня, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|2:0
|Сиэтл
|
|27 мая, воскресенье
|00:01
|Сиэтл
|0:1
|Реал Солт-Лейк
|
|24 сентября, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|2:0
|Сиэтл
|
|21 мая, воскресенье
|00:00
|Сиэтл
|1:0
|Реал Солт-Лейк
|
|23 октября, воскресенье
|23:00
|Сиэтл
|2:1
|Реал Солт-Лейк
|
|15 августа, понедельник
|02:00
|Сиэтл
|2:1
|Реал Солт-Лейк
|
|13 марта, воскресенье
|00:00
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|Сиэтл
|
|26 октября, понедельник
|02:00
|Сиэтл
|3:1
|Реал Солт-Лейк
|
|23 августа, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|2:0
|Сиэтл
|
|13 сентября, суббота
|06:30
|Сиэтл
|3:2
|Реал Солт-Лейк
|
|16 августа, суббота
|22:30
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|Сиэтл
|
|31 мая, суббота
|23:59
|Сиэтл
|4:0
|Реал Солт-Лейк
|
|14 сентября, суббота
|06:00
|Сиэтл
|2:0
|Реал Солт-Лейк
|
|23 июня, воскресенье
|05:30
|Реал Солт-Лейк
|2:0
|Сиэтл
|
|31 марта, воскресенье
|06:00
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|Сиэтл
|Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч
|9 ноября, пятница
|06:30
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|Сиэтл
|Плей-офф, 1/4 финала
первый матч
|3 ноября, суббота
|05:00
|Сиэтл
|0:0
|Реал Солт-Лейк
|Регулярный чемпионат,
|18 октября, четверг
|06:00
|Сиэтл
|0:0
|Реал Солт-Лейк
|Регулярный чемпионат,
|5 июля, четверг
|06:00
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|Сиэтл
|Регулярный чемпионат,
|13 мая, воскресенье
|00:00
|Сиэтл
|0:1
|Реал Солт-Лейк
|1/4 финала
ответный матч
|3 ноября, четверг
|00:00
|Сиэтл
|2:0
|Реал Солт-Лейк
|1/4 финала
первый матч
|30 октября, воскресенье
|00:00
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|Сиэтл
|
|10 сентября, суббота
|00:00
|Сиэтл
|1:2
|Реал Солт-Лейк
|
|29 мая, воскресенье
|00:00
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|Сиэтл
|
|10 сентября, пятница
|00:00
|Сиэтл
|0:0
|Реал Солт-Лейк
|
|11 апреля, воскресенье
|00:00
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|Сиэтл