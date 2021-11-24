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Сиэтл - Реал Солт-Лейк

24.11.2021, Среда, 06:30 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд США. МЛС, 1/8 финала Сиэтл - Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2021
34 тур
19 сентября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 1:0 Сиэтл
13 тур
24 июня, четверг 05:00 Сиэтл 2:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2020, группа e

8 октября, четверг 05:00 Сиэтл 2:1 Реал Солт-Лейк

3 сентября, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл
США. МЛС 2019
Плей-офф, 1/4 финала
24 октября, четверг 05:00 Сиэтл 2:0 Реал Солт-Лейк

15 августа, четверг 05:00 Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл

7 апреля, воскресенье 05:00 Сиэтл 1:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2018

3 июня, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл

27 мая, воскресенье 00:01 Сиэтл 0:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2017

24 сентября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл

21 мая, воскресенье 00:00 Сиэтл 1:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2016

23 октября, воскресенье 23:00 Сиэтл 2:1 Реал Солт-Лейк

15 августа, понедельник 02:00 Сиэтл 2:1 Реал Солт-Лейк

13 марта, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2015

26 октября, понедельник 02:00 Сиэтл 3:1 Реал Солт-Лейк

23 августа, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл
США. МЛС 2014

13 сентября, суббота 06:30 Сиэтл 3:2 Реал Солт-Лейк

16 августа, суббота 22:30 Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл

31 мая, суббота 23:59 Сиэтл 4:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013

14 сентября, суббота 06:00 Сиэтл 2:0 Реал Солт-Лейк

23 июня, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл

31 марта, воскресенье 06:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 9 ноября, пятница 06:30 Реал Солт-Лейк 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 3 ноября, суббота 05:00 Сиэтл 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
18 октября, четверг 06:00 Сиэтл 0:0 Реал Солт-Лейк
Регулярный чемпионат,
5 июля, четверг 06:00 Реал Солт-Лейк 0:0 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
13 мая, воскресенье 00:00 Сиэтл 0:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011
1/4 финала
ответный матч		 3 ноября, четверг 00:00 Сиэтл 2:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011
1/4 финала
первый матч		 30 октября, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл
США. МЛС 2011

10 сентября, суббота 00:00 Сиэтл 1:2 Реал Солт-Лейк

29 мая, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл
США. МЛС 2010

10 сентября, пятница 00:00 Сиэтл 0:0 Реал Солт-Лейк

11 апреля, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл
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