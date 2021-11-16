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Афганистан - Индонезия

16.11.2021, Вторник, 17:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Афганистан - Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные 2021

25 мая, вторник 13:00 Индонезия 2:3 Афганистан
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