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Никарагуа - Куба

14.11.2021, Воскресенье, 03:00 мск Товарищеские матчи. Сборные, Январь Никарагуа - Куба
Товарищеские матчи. Сборные 2021

11 ноября, четверг 04:00 Никарагуа 0:3 Куба

10 октября, воскресенье 04:00 Никарагуа 0:0 Куба

7 октября, четверг 04:00 Никарагуа Куба
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