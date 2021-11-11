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Никарагуа - Куба

11.11.2021, Четверг, 04:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Никарагуа - Куба
Товарищеские матчи. Сборные 2021

10 октября, воскресенье 04:00 Никарагуа 0:0 Куба

7 октября, четверг 04:00 Никарагуа Куба
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