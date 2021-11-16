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Бахрейн - Киргизия

16.11.2021, Вторник, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные, Январь Бахрейн - Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

7 июня, пятница 18:00 Бахрейн 1:3 Киргизия
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