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Сальвадор - Гватемала

25.09.2021, Суббота, 03:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Сальвадор - Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные 2021

27 июня, воскресенье 06:00 Сальвадор 0:0 Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные 2012

12 августа, воскресенье 06:30 Сальвадор 1:0 Гватемала
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