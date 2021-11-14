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Азербайджан - Катар

14.11.2021, Воскресенье, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Азербайджан - Катар
Товарищеские матчи. Сборные 2021

27 марта, суббота 20:00 Катар 2:1 Азербайджан
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