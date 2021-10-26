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Майнц - Арминия

26.10.2021, Вторник, 21:45 мск Германия. Кубок, 1/16 финала Майнц - Арминия
Германия. Бундеслига (2020/2021)
27 тур
3 апреля, суббота 16:30 Майнц 1:1 Арминия
10 тур
5 декабря, суббота 17:30 Арминия 2:1 Майнц
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