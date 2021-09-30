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ЦСКА - Буде-Глимт

30.09.2021, Четверг, 19:45 мск Лига конференций, 2 тур ЦСКА - Буде-Глимт
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рома 6 4 1 1 18:11 +7 13
2. Буде-Глимт 6 3 3 0 14:5 +9 12
3. Заря 6 2 1 3 5:11 -6 7
4. ЦСКА Сф 6 0 1 5 3:13 -10 1
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