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Славия - Унион

16.09.2021, Четверг, 19:45 мск Лига конференций, 1 тур Славия - Унион
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 6 4 2 0 11:6 +5 14
2. Славия П 6 2 2 2 8:7 +1 8
3. Унион 6 2 1 3 8:9 -1 7
4. Маккаби Хф 6 1 1 4 2:7 -5 4
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