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Мексика - Эквадор

28.10.2021, Четверг, 04:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Мексика - Эквадор
Кубок Америки 2015, группа A
Групповой этап, 3 тур
19 июня, пятница 23:59 Мексика 1:2 Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные 2015

29 марта, воскресенье 04:20 Мексика 1:0 Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные 2014

31 мая, суббота 23:59 Мексика 3:1 Эквадор
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