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Киргизия - Бангладеш

07.09.2021, Вторник, 17:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Киргизия - Бангладеш
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа B
Второй этап, 6 тур
13 октября, вторник 17:00 Киргизия 2:0 Бангладеш
Второй этап, 1 тур
11 июня, четверг 14:00 Бангладеш 1:3 Киргизия
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