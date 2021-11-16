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Белоруссия - Иордания

16.11.2021, Вторник, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Белоруссия - Иордания
Товарищеские матчи. Сборные 2013

21 марта, четверг 19:00 Иордания 1:0 Белоруссия
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