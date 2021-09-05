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Непал - Индия

05.09.2021, Воскресенье, 14:15 мск Товарищеские матчи. Сборные Непал - Индия
Товарищеские матчи. Сборные 2021

2 сентября, четверг 14:15 Непал 1:1 Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017)
1 раунд
ответный матч		 17 марта, вторник 12:45 Непал 0:0 Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017)
1 раунд
первый матч		 12 марта, четверг 16:30 Индия 2:0 Непал
Товарищеские матчи. Сборные 2013

19 ноября, вторник 16:30 Индия 2:0 Непал
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