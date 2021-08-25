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Знамя - Енисей

25.08.2021, Среда, 17:00 мск Россия. Кубок, 1 тур Знамя - Енисей
Группа 9 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Енисей 2 2 0 0 5:0 +5 6
2. Крылья Советов 2 1 0 1 10:1 +9 3
3. Знамя 2 0 0 2 0:14 -14 0
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