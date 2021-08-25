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Кайрат - Ротор

25.08.2021, Среда, 16:00 мск Россия. Кубок, 1 тур Кайрат - Ротор
Группа 7 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 2 1 1 0 4:1 +3 5
2. Ахмат 2 1 1 0 4:1 +3 4
3. Кайрат 2 0 0 2 0:6 -6 0
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