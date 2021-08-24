Норвич Сити - Борнмут

|42 тур
|17 апреля, суббота
|22:00
|Норвич Сити
|1:3
|Борнмут
|3 тур
|27 сентября, воскресенье
|18:00
|Борнмут
|1:0
|Норвич Сити
|42 тур
|17 апреля, суббота
|22:00
|Норвич Сити
|1:3
|Борнмут
|3 тур
|27 сентября, воскресенье
|18:00
|Борнмут
|1:0
|Норвич Сити
|23 тур
|18 января, суббота
|18:00
|Норвич Сити
|1:0
|Борнмут
|9 тур
|19 октября, суббота
|17:00
|Борнмут
|0:0
|Норвич Сити
|1/8 финала
|30 октября, вторник
|22:45
|Борнмут
|2:1
|Норвич Сити
|22 тур
|16 января, суббота
|18:00
|Борнмут
|3:0
|Норвич Сити
|5 тур
|12 сентября, суббота
|17:00
|Норвич Сити
|3:1
|Борнмут
|25 тур
|10 января, суббота
|18:00
|Борнмут
|1:2
|Норвич Сити
|5 тур
|30 августа, суббота
|18:00
|Норвич Сити
|1:1
|Борнмут