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Норвич Сити - Борнмут

24.08.2021, Вторник, 21:00 мск Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Норвич Сити - Борнмут
Англия. Чемпионшип (2020/2021)
42 тур
17 апреля, суббота 22:00 Норвич Сити 1:3 Борнмут
3 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Борнмут 1:0 Норвич Сити
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
18 января, суббота 18:00 Норвич Сити 1:0 Борнмут
9 тур
19 октября, суббота 17:00 Борнмут 0:0 Норвич Сити
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/8 финала
30 октября, вторник 22:45 Борнмут 2:1 Норвич Сити
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 18:00 Борнмут 3:0 Норвич Сити
5 тур
12 сентября, суббота 17:00 Норвич Сити 3:1 Борнмут
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
25 тур
10 января, суббота 18:00 Борнмут 1:2 Норвич Сити
5 тур
30 августа, суббота 18:00 Норвич Сити 1:1 Борнмут
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