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Ноттингем Форест - Вулверхэмптон

24.08.2021, Вторник, 22:00 мск Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
28 тур
20 января, суббота 18:00 Вулверхэмптон 0:2 Ноттингем Форест
8 тур
16 сентября, суббота 17:00 Ноттингем Форест 1:2 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
40 тур
4 апреля, вторник 21:45 Вулверхэмптон 1:0 Ноттингем Форест
22 тур
17 декабря, суббота 18:00 Ноттингем Форест 0:2 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
45 тур
30 апреля, суббота 17:00 Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон
20 тур
11 декабря, пятница 22:45 Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
40 тур
3 апреля, пятница 17:00 Ноттингем Форест 1:2 Вулверхэмптон
18 тур
22 ноября, суббота 18:00 Вулверхэмптон 0:3 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
37 тур
9 марта, суббота 19:00 Ноттингем Форест 3:1 Вулверхэмптон
18 тур
24 ноября, суббота 19:00 Вулверхэмптон 1:2 Ноттингем Форест
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