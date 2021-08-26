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АЗ Алкмаар - Селтик

26.08.2021, Четверг, 21:15 мск Лига Европы, 4 раунд , ответный матч АЗ Алкмаар - Селтик
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 18 августа, среда 21:45 Селтик 2:0 АЗ Алкмаар
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