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Бахрейн - Иордания

07.09.2021, Вторник, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Бахрейн - Иордания
Товарищеские матчи. Сборные 2021

30 марта, вторник 19:00 Иордания 2:1 Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные 2015

4 января, воскресенье 11:30 Иордания 0:1 Бахрейн
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