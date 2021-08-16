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Сампдория - Алессандрия

16.08.2021, Понедельник, 22:00 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Кубок, 1 раунд Сампдория - Алессандрия
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