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Дженоа - Перуджа

13.08.2021, Пятница, 19:00 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Кубок, 1 раунд Дженоа - Перуджа
Италия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
1 декабря, четверг 20:00 Дженоа 4:3 Перуджа
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