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Верона - Катанцаро

14.08.2021, Суббота, 21:45 мск Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди Италия. Кубок, 1 раунд Верона - Катанцаро
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