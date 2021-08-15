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Эмполи - Виченца

15.08.2021, Воскресенье, 18:45 мск Италия. Кубок, 1 раунд Эмполи - Виченца
Италия. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
13 августа, суббота 21:45 Эмполи 2:0 Виченца
Италия. Кубок (2015/2016)
1/32 финала
15 августа, суббота 19:00 Эмполи 0:1 Виченца
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