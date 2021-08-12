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Динамо Брл - Тюмень

12.08.2021, Четверг, 13:00 мск Россия. Кубок, 1/64 финала Динамо Брл - Тюмень
Россия. ПФЛ. Группа 4 (2020/2021)
4 тур
26 августа, среда 13:00 Динамо Брл 0:2 Тюмень
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