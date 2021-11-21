АЕК - Олимпиакос

|6 тур
|25 апреля, воскресенье
|19:30
|Олимпиакос
|2:0
|АЕК
|2 тур
|4 апреля, воскресенье
|19:30
|АЕК
|1:5
|Олимпиакос
|6 тур
|25 апреля, воскресенье
|19:30
|Олимпиакос
|2:0
|АЕК
|2 тур
|4 апреля, воскресенье
|19:30
|АЕК
|1:5
|Олимпиакос
|14 тур
|3 января, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|3:0
|АЕК
|1 тур
|16 декабря, среда
|20:30
|АЕК
|1:1
|Олимпиакос
|10 тур
|19 июля, воскресенье
|20:00
|Олимпиакос
|3:0
|АЕК
|4 тур
|28 июня, воскресенье
|21:30
|АЕК
|1:2
|Олимпиакос
|21 тур
|26 января, воскресенье
|20:30
|АЕК
|0:0
|Олимпиакос
|8 тур
|27 октября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|2:0
|АЕК
|21 тур
|17 февраля, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|4:1
|АЕК
|6 тур
|7 октября, воскресенье
|20:30
|АЕК
|1:1
|Олимпиакос
|20 тур
|4 февраля, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|1:2
|АЕК
|5 тур
|24 сентября, воскресенье
|20:30
|АЕК
|3:2
|Олимпиакос
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:30
|АЕК
|1:0
|Олимпиакос
|6 тур
|2 октября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|3:0
|АЕК
|22 тур
|13 февраля, суббота
|20:30
|АЕК
|1:0
|Олимпиакос
|7 тур
|17 октября, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|4:0
|АЕК
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпиакос
|36
|25
|8
|3
|62:26
|+36
|83
|2.
|ПАОК
|36
|19
|7
|10
|58:33
|+25
|64
|3.
|Арис
|36
|18
|8
|10
|39:28
|+11
|62
|4.
|Панатинаикос
|36
|18
|7
|11
|52:26
|+26
|61
|5.
|АЕК
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|6.
|ПАС
|36
|12
|10
|14
|34:42
|-8
|46