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АЕК - Олимпиакос

21.11.2021, Воскресенье, 20:30 мск Греция. Суперлига, 10 тур АЕК - Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
6 тур
25 апреля, воскресенье 19:30 Олимпиакос 2:0 АЕК
2 тур
4 апреля, воскресенье 19:30 АЕК 1:5 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021)
14 тур
3 января, воскресенье 20:30 Олимпиакос 3:0 АЕК
1 тур
16 декабря, среда 20:30 АЕК 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2019/2020)
10 тур
19 июля, воскресенье 20:00 Олимпиакос 3:0 АЕК
4 тур
28 июня, воскресенье 21:30 АЕК 1:2 Олимпиакос
21 тур
26 января, воскресенье 20:30 АЕК 0:0 Олимпиакос
8 тур
27 октября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 2:0 АЕК
Греция. Суперлига (2018/2019)
21 тур
17 февраля, воскресенье 20:30 Олимпиакос 4:1 АЕК
6 тур
7 октября, воскресенье 20:30 АЕК 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2017/2018)
20 тур
4 февраля, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:2 АЕК
5 тур
24 сентября, воскресенье 20:30 АЕК 3:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2016/2017)
21 тур
19 февраля, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 Олимпиакос
6 тур
2 октября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 3:0 АЕК
Греция. Суперлига (2015/2016)
22 тур
13 февраля, суббота 20:30 АЕК 1:0 Олимпиакос
7 тур
17 октября, суббота 20:30 Олимпиакос 4:0 АЕК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 36 25 8 3 62:26 +36 83
2. ПАОК 36 19 7 10 58:33 +25 64
3. Арис 36 18 8 10 39:28 +11 62
4. Панатинаикос 36 18 7 11 52:26 +26 61
5. АЕК 36 16 8 12 56:42 +14 56
6. ПАС 36 12 10 14 34:42 -8 46
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