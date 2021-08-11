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Зенит-Ижевск - Торпедо Миасс

11.08.2021, Среда, 16:00 мск Россия. Кубок, 1/64 финала Зенит-Ижевск - Торпедо Миасс
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