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Легион - Анжи

12.08.2021, Четверг, 16:00 мск Махачкала, стадион Динамо Россия. Кубок, 1/64 финала Легион - Анжи
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
19 тур
20 марта, суббота 14:00 Анжи 0:2 Легион
3 тур
23 августа, воскресенье 16:00 Легион 4:1 Анжи
Россия. Кубок (2020/2021)
1/128 финала
19 августа, среда 19:00 Легион 1:0 Анжи
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
28 тур
19 октября, суббота 14:30 Легион 2:0 Анжи
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