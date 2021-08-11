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Динамо - Биолог-Новокубанск

11.08.2021, Среда, 18:00 мск Россия. Кубок, 1/64 финала Динамо - Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
24 тур
15 апреля, четверг 16:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Динамо
8 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Динамо 3:1 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
19 тур
14 марта, суббота 14:00 Биолог-Новокубанск 3:0 Динамо
5 тур
16 августа, пятница 17:00 Динамо 3:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
16 тур
4 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 0:0 Биолог-Новокубанск
2 тур
3 августа, пятница 17:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Динамо
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
31 тур
11 мая, пятница 17:30 Динамо 1:0 Биолог-Новокубанск
15 тур
21 октября, суббота 14:00 Биолог-Новокубанск 3:2 Динамо
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
18 тур
12 марта, воскресенье 15:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Динамо
4 тур
19 августа, пятница 18:30 Динамо 1:2 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
23 тур
10 мая, вторник 17:00 Биолог-Новокубанск 3:0 Динамо
11 тур
28 сентября, понедельник 18:00 Динамо 1:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
27 тур
18 апреля, среда 18:00 Динамо 3:2 Биолог-Новокубанск
11 тур
6 июля, среда 18:30 Биолог-Новокубанск 0:0 Динамо
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