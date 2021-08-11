Динамо - Биолог-Новокубанск

|24 тур
|15 апреля, четверг
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Динамо
|8 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|3:1
|Биолог-Новокубанск
|24 тур
|15 апреля, четверг
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Динамо
|8 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|3:1
|Биолог-Новокубанск
|19 тур
|14 марта, суббота
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|3:0
|Динамо
|5 тур
|16 августа, пятница
|17:00
|Динамо
|3:0
|Биолог-Новокубанск
|16 тур
|4 ноября, воскресенье
|14:00
|Динамо
|0:0
|Биолог-Новокубанск
|2 тур
|3 августа, пятница
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Динамо
|31 тур
|11 мая, пятница
|17:30
|Динамо
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|15 тур
|21 октября, суббота
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|3:2
|Динамо
|18 тур
|12 марта, воскресенье
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Динамо
|4 тур
|19 августа, пятница
|18:30
|Динамо
|1:2
|Биолог-Новокубанск
|23 тур
|10 мая, вторник
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|3:0
|Динамо
|11 тур
|28 сентября, понедельник
|18:00
|Динамо
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|27 тур
|18 апреля, среда
|18:00
|Динамо
|3:2
|Биолог-Новокубанск
|11 тур
|6 июля, среда
|18:30
|Биолог-Новокубанск
|0:0
|Динамо