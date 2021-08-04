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Волгарь - Кубань

04.08.2021, Среда, 18:00 мск Астрахань, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/64 финала Волгарь - Кубань
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
1 тур
16 июля, вторник 18:00 Волгарь 2:0 Кубань
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
19 тур
23 марта, суббота 15:00 Волгарь 0:1 Кубань
5 тур
26 августа, воскресенье 18:30 Кубань 2:1 Волгарь
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