Введите ваш ник на сайте

Мидтьюлланд - ПСВ

10.08.2021, Вторник, 21:00 мск Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Мидтьюлланд - ПСВ
Первый матч: 0 - 3
Лига чемпионов (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 3 августа, вторник 21:00 ПСВ 3:0 Мидтьюлланд
...
  • Читайте нас: 